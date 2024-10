Può lasciare il Milan già e gennaio a parametro zero. Decisione forte della società in merito al futuro del rossonero.

In un panorama calcistico sempre in fermento, il Milan sembra determinato a fare chiarezza sul proprio organico, progettando di alleggerire la squadra da quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici del club.

La strategia adottata segnala un momento di riflessione sui recenti acquisti e sulle strategie future. Facciamo luce su questa situazione e sui giocatori coinvolti. A gennaio potrebbero infatti aprirsi scenari che, ad oggi, non sarebbero nemmeno immaginabili.

La politica del Milan sui trasferimenti

Il Milan, uno dei club più blasonati del calcio italiano e internazionale, si trova in un periodo di valutazione e riorganizzazione del proprio organico. Nonostante l’intenzione di rafforzarsi durante il mercato estivo, alcune operazioni di trasferimento non hanno portato ai risultati sperati, creando una situazione di stallo per alcuni giocatori ritenuti non più in linea con il progetto tecnico della squadra.

Può partire a gennaio e a parametro zero

Due dei casi più emblematici sono quelli di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. Entrambi i giocatori, dopo una stagione non all’altezza delle aspettative e un prestito poco fruttuoso rispettivamente con Fulham e Nottingham Forest, sono tornati a Milano senza trovare spazio nel progetto rossonero. Nonostante siano stati esclusi dalla rosa sia per le competizioni nazionali sia per quelle europee, la loro cessione non è ancora stata concretizzata. La situazione contrattuale di entrambi i giocatori complica ulteriormente le cose. Ballo-Touré, con un contratto in scadenza nel giugno 2025 e uno stipendio annuo netto di circa 1 milione di euro, rappresenta un caso meno complesso rispetto a Origi. L’attaccante belga, con un contratto fino a giugno 2026 e uno stipendio di 4 milioni netti annui, pesa significativamente sul bilancio del club. La disponibilità del Milan a lasciar partire Origi a parametro zero evidenzia la volontà del club di liberarsi del suo ingaggio piuttosto che di monetizzare dalla sua cessione.

Giorgio Furlani

La delusione Origi

Arrivato a Milano nell’estate del 2022 a parametro zero dal Liverpool, Origi è stato una delle delusioni maggiori per la dirigenza rossonera. Le aspettative su di lui, viste come una valida alternativa a Olivier Giroud, si sono rapidamente infrante, mostrando la difficoltà dell’attaccante di inserirsi negli schemi tattici del Milan. La sua esperienza al Nottingham Forest non è riuscita a rilanciarlo, e ora il suo futuro sembra allontanarsi sempre più dall’Italia, con alcune squadre turche che sembrano interessate.

