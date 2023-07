Tijjani Reijnders ha rilasciato a Milan TV le sue prime parole da calciatore del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo al Milan Reijnders ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club svelando i motivi della scelta del numero di maglia:

NUMERO MAGLIA – «Il numero 6 è sempre la mia prima scelta, ma non puoi prendere il numero di una leggenda del Milan. Il numero 14 mi ha fatto pensare a Johan Cruijff, che era un giocatore molto importante per noi in Olanda. È un bellissimo numero»

