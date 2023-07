Pobega Milan: dubbi sul futuro, i rossoneri fissano il prezzo! Ultime. Il giocatore rossonero è corteggiato dalla sua ex squadra

Il Torino non molla Tommaso Pobega. Il giocatore ha dichiarato di voler rimanere al Milan e a Milano, con il suo agente che ha confermato queste intenzioni. Eppure, Juric insiste per avere il suo ex giocatore.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, il Torino ha mostrato interesse per Pobega, fortemente voluto da Juric. Il Milan sta riflettendo sul futuro del centrocampista: se arriva un’offerta intorno ai 15-20 milioni, potrebbe essere venduto.

