Dominguez Milan: spunta la concorrenza, ecco la proposta del club. Il giocatore è entrato nel mirino di una squadra turca

Il Milan rischia di avere una dura concorrenza da superare per Nico Dominguez, giocatore del Bologna e considerato da Pioli come alternativa sul mercato per il centrocampo. È il nome che circolava nel caso in cui Reijnders non fosse arrivato in rossonero.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Fenerbahce avrebbe presentato una proposta da 8 milioni di euro più 2 di bonus per il mediano, un’offerta però prontamente rispedita al mittente.

