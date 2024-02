Reinildo Juve, pressing di Manna per il difensore brasiliano: ecco chi è l’ultimo nome per i bianconeri. Tutti i dettagli

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juve è in cerca anche di un laterale di piede mancino, considerando che ad oggi in quella zona di campo c’è il solo Alex Sandro, che a fine stagione saluterà finalmente la truppa.

Ecco perchè Manna sarebbe tornato in pressing su Reinildo, 30enne brasiliano in forza all’Atletico Madrid. Terzino o centrale, può giocare anche nella difesa a tre ed ha un contratto in scadenza nel 2025. Trattative quindi che non sarebbero così complicate.

The post Reinildo Juve, Manna in pressing: chi è il nuovo nome per la difesa appeared first on Juventus News 24.

