Edy Reja, attuale Ct dell’Albania, ha parlato di Asllani, che giocherà titolare nella sfida dell’Inter contro la Fiorentina, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

ASLLANI – «Anche se ha giocato poco, Asllani non ha smarrito certe doti straordinarie: ha visione, pensa in verticale, vede la luce per mettere la palla giusta. Prendere il posto di Calhanoglu non è facile, ma l’Inter può stare tranquilla con Kristjan: in lui vedo ancora margini di miglioramento incredibili».

