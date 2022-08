Il commissario tecnico dell’Albania Edoardo Reja ha espresso il suo parere sul mercato di alcune big italiane.

Edoardo Reja a TMW ha ammesso dia eguire molto da vicino la crescita di Kristjan Asllani. “Il Napoli mi auguro possa far bene come lo scorso anno anche se sono andati via giocatori importanti. Ma lavorano per portare qualche giocatore e per rendere la squadra competitiva”.

Charles De Ketelaere

“Mi piace il Milan, ragiona anche molto sugli acquisti. Sono tutti giocatori funzionali al progetto di Pioli. L’Inter ha fatto qualche discreta prestazione in precampionato ma ancora non ha fatto vedere ciò che mi aspettavo. Asllani quando ha giocato ha fatto cose straordinarie, io l’ho fatto esordire nelle ultime amichevoli e dimostra grande personalità. Ha bisogno di esperienza per diventare un giocatore importante ma ha già fatto vedere buone cose”.

