Hervé Renard, ct dell’Arabia Saudita, ha parlato in conferenza stampa in vista della prima partita del girone

PAROLE – «Ci piace molto il fatto di essere dimenticati da tutti, di non essere considerati, del resto se guardiamo le classifiche può anche essere giusto. Io non credo che passeremo il turno, ma siamo qui anche per lottare contro tutti i pronostici. Argentina E’ un piacere affrontare una delle migliori selezioni del mondo, Scaloni ha fatto un lavoro straordinario, noi daremo il massimo e siamo pronti a farlo. Messi è una leggenda del calcio, gioca ancora a livelli altissimi e con un rendimento eccellente, però l’Argentina non è solo lui. Nel calcio possono sempre esserci le sorprese, è il bello dello sport».

