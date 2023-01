Sono queste le parole di Hervé Renard, il tecnico dell’Arabia Saudita parla così alla Gazzetta dello Sport citando il Milan.

Ecco le parole di Hervé Renard, il famoso allenatore dell’Arabia Saudita parla così alla Gazzetta dello Sport del Milan e della Supercoppa: “Preferenze? Ho diversi amici al Milan: Maignan è stato un mio giocatore, peccato non ci sia. E poi Giroud, esemplare. Non mi sorprende perché oltre che un gran calciatore è una persona seria. Ha vinto col Montpellier, mica facile, tra Arsenal e Chelsea ha appreso tanto e ora ha una maturità straordinaria.“

Conclude così: “Mi veniva da ridere quando nel 2018 lo criticavano perché in nazionale non segnava. Sa fare tante cose e per questo è ancora lì: la Francia ha tanti giovani ma lui è sempre il top. E per un attaccante mantenersi a certi livelli a 36 anni non è facile. Penso che Milano e il Milan abbiano un grande peso in questo senso: grande città e grande club.“

