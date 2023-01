Le parole di Hervé Renard, commissario tecnico dell’Arabia Saudita, nel giorno della Supercoppa tra Inter e Milan

Hervé Renard ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il ct si è espresso sul calcio in Arabia Saudita e sulla finale tra Inter e Milan.

PAROLE – «Bisogna distinguere tra i vari Paesi mediorientali: qui la passione calcistica è al suo massimo. Domenica per Madrid-Barça c’era una grande atmosfera e sarà così anche per Milan-Inter. Milan e Inter in campionato sono a un punto di distanza, il weekend ha portato risultati e sensazioni diversi ma non vedo un favorito. In Serie A le milanesi soffrono perché il Napoli vola, inseguire una squadra così forte non è facile sotto l’aspetto psicologico».

L’articolo Renard: «In Arabia Saudita la passione è al massimo» proviene da Calcio News 24.

