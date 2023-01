Le parole di Gigi Di Biagio, ex calciatore nerazzurro, sulla finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan

Gigi Di Biagio ha parlato a Tuttosport della sfida di stasera tra Milan e Inter che vale la Supercoppa Italiana.

PAROLE – «È una partita equilibratissima, sinceramente non vedo una favorita. Non è che non abbia il coraggio di dire quale possa avere il sopravvento, credo davvero che sia una partita molto equilibrata. La classifica dice che il Milan è davanti. Ma è cominciato un altro campionato. E, al di là della classifica dove manca ancora tutto il girone di ritorno, io credo che l’Inter possa avere la possibilità di poter risalire e lottare fino alla fine per lo scudetto. È una partita secca e, soprattutto, un derby. Le squadre hanno quattro gare sulle gambe tra campionato e Coppa Italia, stanno bene dopo una lunga pausa. Vedremo un incontro aperto dove ognuna cercherà di primeggiare. Quanto manca Lukaku? Direi tanto, davvero tanto. Mancano le sue reti, manca la possibilità di poter creare quel turnover che Simone (Inzaghi, ndr) vuole. Tutti stiamo aspettando il suo ritorno perché uno come Romelu può fare la differenza».

