Il nuovo centrocampista della Roma, Renato Sanches, ha già subito il primo infortunio. In passato era un obiettivo del Milan

Renato Sanches, nuovo centrocampista della Roma, ha rimediato un infortunio muscolare durante l’allenamento odierno. Soggetto a parecchi infortuni nel corso delle ultime stagioni. il portoghese comincia subito male la sua avventura in giallorosso. Nelle scorse sessioni di calciomercato era stato un obiettivo concreto del Milan.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in queste ore lo staff medico controllerà le sue condizioni per valutare se potrà essere a disposizione per la prossima partita contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi.

