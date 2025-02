Renato Veiga resterà alla Juventus? Le possibili opzioni per il futuro

La Juventus valuta il futuro di Renato Veiga: possibile rinnovo del prestito con obbligo di riscatto per 20 milioni di euro.

Negli ultimi anni, la Juventus ha spesso optato per operazioni di mercato mirate, con formule flessibili per testare i giocatori prima di investire cifre importanti. Renato Veiga, arrivato in prestito dal Chelsea, non fa eccezione. Il difensore portoghese è stato scelto per rinforzare la retroguardia bianconera in seguito agli infortuni di Bremer e Cabal, ma il suo futuro a Torino è ancora tutto da scrivere.

Le due strade per il futuro di Renato Veiga

Nonostante l’accordo iniziale prevedesse un prestito secco, la Juventus potrebbe valutare una permanenza più lunga del giocatore classe 2003. Al momento, le due opzioni principali sul tavolo sono:

Prolungamento del prestito con obbligo di riscatto – La Juventus potrebbe trattare con il Chelsea per estendere il prestito fino al 2026, inserendo un’opzione di riscatto obbligatorio. Questa soluzione permetterebbe ai bianconeri di distribuire il costo dell’operazione su più stagioni, mantenendo flessibilità finanziaria. Acquisto a titolo definitivo – Se Renato Veiga dovesse convincere Thiago Motta, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di acquistarlo direttamente al termine della stagione. Il Chelsea chiede circa 20 milioni di euro, una cifra importante ma in linea con le valutazioni di mercato per un difensore giovane e duttile.

Cosa deciderà la Juventus?

Il destino di Renato Veiga dipenderà dalle sue prestazioni nei prossimi mesi. Se riuscirà a dimostrarsi affidabile e utile nel sistema di gioco bianconero, la Juventus potrebbe accelerare i tempi per un’eventuale conferma. Tuttavia, molto dipenderà anche dalla situazione contrattuale di altri difensori in rosa: con il rientro di Bremer e Cabal, lo spazio per Veiga potrebbe ridursi.

A oggi, l’ipotesi più concreta sembra quella di un nuovo prestito con obbligo di riscatto, una formula che garantirebbe alla Juventus maggiore sicurezza economica e tempo per valutare definitivamente il giocatore. Tuttavia, se le sue prestazioni saranno eccellenti, i bianconeri potrebbero anche decidere di investire subito i 20 milioni richiesti dal Chelsea.