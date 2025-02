Champions League, Juventus-PSV 2-1: i video dei gol di McKennie e Mbangula

La Juventus supera il PSV Eindhoven 2-1 nell’andata dei playoff di Champions League. Gol di McKennie e Mbangula per i bianconeri.

Nel mondo del calcio, le sfide europee rappresentano sempre un banco di prova cruciale per le squadre che ambiscono a imporsi sul palcoscenico internazionale, la Champions League, in particolare, offre incontri ad alta tensione, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra la gloria e la delusione, come in Juventus-PSV.

Un primo tempo di studio e opportunità

La partita tra Juventus e PSV Eindhoven, valida per l’andata dei playoff, non ha fatto eccezione. Entrambe le squadre sono scese in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, consapevoli dell’importanza di partire con il piede giusto in una doppia sfida così delicata.

Fin dai primi minuti, la Juventus ha cercato di imporre il proprio ritmo, sfruttando la velocità sulle fasce e la creatività dei centrocampisti. Le occasioni non sono mancate: Kenan Yildiz e Timothy Weah hanno messo alla prova il portiere avversario con tiri insidiosi. Dall’altra parte, il PSV non è rimasto a guardare, cercando di colpire in contropiede e creando qualche grattacapo alla difesa bianconera.

Al 34′, la svolta: una combinazione sulla destra ha portato il difensore Federico Gatti a inserirsi in avanti, mettendo in mezzo un pallone che, dopo una serie di rimpalli, è finito sui piedi di Weston McKennie. L’americano non ha esitato, scagliando un potente tiro che ha trafitto il portiere del PSV, portando la Juventus in vantaggio.

La reazione del PSV e l’epilogo inaspettato

Nella ripresa, il PSV è entrato in campo con una determinazione rinnovata. Al 56′, una rapida azione offensiva ha visto Ivan Perisic controllare abilmente un pallone in area, liberarsi del difensore e piazzare un tiro preciso che ha riportato il risultato in parità. La partita sembrava destinata a concludersi sull’1-1, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo.

Tuttavia, all’46’, l’allenatore Thiago Motta ha deciso di inserire il giovane Samuel Mbangula. Una mossa che si è rivelata decisiva: pochi minuti dopo il suo ingresso, Mbangula ha sfruttato un cross dalla destra, anticipando la difesa avversaria e segnando il gol del definitivo 2-1. Una rete che non solo ha regalato la vittoria alla Juventus, ma ha anche messo in luce il talento emergente del giovane attaccante.

Con questo risultato, la Juventus si presenta con un leggero vantaggio in vista della gara di ritorno in Olanda. Il PSV, dal canto suo, avrà l’opportunità di ribaltare la situazione davanti al proprio pubblico, promettendo un’altra serata di grande calcio europeo.

