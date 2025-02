Juventus, Giuntoli svela tutto: “La situazione di Milik”

Prima della sfida di Champions contro il PSV, Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, la Juventus ha poi vinto 2-1.

Le dichiarazioni pre-partita sono sempre un momento chiave per comprendere lo stato d’animo di una squadra e le strategie della dirigenza, prima dell’andata dei playoff di Champions League tra Juventus e PSV, Cristiano Giuntoli ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, toccando temi legati al mercato e alla gestione della rosa.

Alla fine, la Juventus ha risposto sul campo con una vittoria per 2-1, un risultato che lascia buone speranze in vista del ritorno.

L’importanza dei nuovi acquisti

La Juventus ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, costringendo la dirigenza a intervenire sul mercato. Giuntoli ha spiegato le scelte fatte per rinforzare la squadra, soprattutto in difesa e in attacco.

«Avevamo la necessità di colmare delle defezioni dovute a gravi infortuni e siamo intervenuti soprattutto in difesa con tre calciatori e davanti con Kolo Muani al posto di Milik. Siamo molto contenti, stasera dobbiamo fare una grande gara e dare continuità ai risultati».

L’acquisto di Kolo Muani è stato uno dei più discussi, con Giuntoli che ha chiarito la situazione dell’attaccante francese e il suo futuro alla Juventus.

«I rapporti sono ottimi con il PSG, con la situazione di Milik ci siamo mossi per tempo bruciando le tante concorrenti. C’è la volontà di proseguire l’accordo che abbiamo fatto con loro e di sedersi a fine anno per capire come fare per continuare con lui».

La gestione di Koopmeiners e la vittoria per 2-1

Un altro tema caldo è stato Koopmeiners, lasciato inizialmente in panchina. Giuntoli ha spiegato la scelta, motivandola con le condizioni fisiche del giocatore.

«È un ragazzo che ha dato tanto nella prima parte. Non ha fatto preparazione, ha avuto un problema al costato che l’ha tenuto fermo 40 giorni. In certe partite ha dato molto anche se non gli è stato riconosciuto. Gli mancano i suoi soliti numeri, ma siamo sicuri che ci arriverà. Stasera tirerà il fiato, sono sicuro che Douglas Luiz farà la sua parte».

Infine, Giuntoli ha parlato dell’arrivo di Renato Veiga e Kelly, sottolineandone l’importanza per il reparto arretrato.

«Noi dopo Cabal che era l’unico mancino insieme a Cambiaso dovevamo intervenire almeno con un mancino. Ne sono arrivati due e siamo contenti, sono giocatori duttili, Veiga può giocare anche in mezzo al campo. Abbiamo ritenuto opportuno prenderli entrambi. Due ragazzi di questo valore tecnico ed anche umano».

Dopo le parole di Giuntoli, la Juventus ha risposto con i fatti, portando a casa una vittoria per 2-1 contro il PSV. Un successo importante che mette i bianconeri in una posizione di vantaggio in vista del ritorno.