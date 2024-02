Rennes Milan 3-2: Pioli ko, ma va agli ottavi di Europa League. All’andata i rossoneri avevano vinto per 3-0

Il Milan terzo in classifica dietro alla Juve in campionato vola agli ottavi di Europa League nonostante il ko per 3-2 contro il Rennes.

Ai francesi non è bastata la tripletta di Bourigeaud (11′, su rigore 54′ e 68′) per rimontare la squadra di Pioli che all’andata aveva vinto per 3-0. A salvare i rossoneri sono stati i gol di Jovic (22′) e Leao (58′).

