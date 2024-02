Pioli carica il Milan: «Vogliamo raggiungere la Juve in campionato». L’intervista dopo la partita col Rennes

Pioli nell’intervista concessa a Sky Sport dopo Rennes Milan ha lanciato un messaggio alla Juve.

PIOLI – «Vogliamo provare ad arrivare in fondo a due competizioni. In campionato stavamo attraversando un momento positivo, poi ci siamo fermati domenica, ma vogliamo confermare il nostro momento e guardare avanti e raggiungere chi c’è davanti , soprattutto la Juve in questo momento. In Europa League agli gli ottavi incontreremo sicuramente una squadra forte e competitiva, non sarà facile ma non saranno felici loro di incontrare una squadra come il Milan».

The post Pioli carica il Milan: «Vogliamo raggiungere la Juve in campionato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG