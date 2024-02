Weah via dalla Juve? Il suo futuro è legato ad Allegri. I dettagli sulla situazione di mercato dell’esterno figlio d’arte

Weah e la Juve potrebbero dirsi addio già al termine di questa stagione nonostante l’americano sia arrivato nella sessione di mercato estiva del 2023.

In base a quanto riferito da Calciomercato.com il futuro del figlio d’arte è legato anche al destino di Allegri. Per Max, dal punto di vista tattico, Weah potrebbe essere anche utilizzato come terzino di spinta nel 4-3-3. Se però la Juve dovesse cambiare allenatore a fine stagione, allora spetterà al nuovo tecnico prendere una decisione sull’ex Lille.

