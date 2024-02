Il Milan è ospite del Rennes nel ritorno degli spareggi di Europa League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan riparte dal 3-0 casalingo contro il Rennes, con i rossoneri che hanno di fatto quasi blindato la qualificazione agli ottavi di Europa League.

Rennes Milan 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 18.45

Migliore in campo Milan:

Al termine del match

Rennes Milan 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Rennes Milan: il pre-partita

Ore 14.30 – Dopo la vittoria per 2-1 sul Newcastle in Champions League, il Milan potrebbe vincere due trasferte consecutive nelle principali competizioni europee per la prima volta dall’ottobre 2009

Ore 14.00 – In difesa spazio alla coppia Kjaer Gabbia al centro, con Theo Hernandez e Florenzi a completare il reparto davanti a Maignan.

Ore 13.30 – Novità anche a centrocampo, dove si rivede Musah in cabina di regia al fianco di Bennacer.

Ore 13.00 – Tornano dal primo minuto Pulisic e Leao dopo l’iniziale panchina contro il Monza. Nessuna rotazione in attacco, non cominciano dal primo minuto né Chukwueze né Okafor.

Ore 12.30 – La novità riguarda la trequarti. Pioli intenzionato a concedere un turno di riposo a Loftus-Cheek, con Tijjani Reijnders alzato come raggio d’azione dietro l’unica punta.

Ore 12.00 – Vista la squalifica di due giornate rimediata in campionato per la manata ad Izzo in Monza Milan, giocherà Luka Jovic in attacco contro il Rennes. Solo panchina iniziale per Olivier Giroud, pronto comunque a subentrare in caso di necessità.

Ore 11.30 – Stefano Pioli conferma il 4-2-3-1 e torna a dare spazio ai titolarissimi.

