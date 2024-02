Rennes Milan, Pastore analizza: «L’Europa League è strana, se vai sotto dopo 15 minuti…». Le dichiarazioni

Il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato a La Fontana di Trevi il momento del Milan in vista della sfida in Europa League.

PAROLE – «Domenica Milan-Atalanta sarà importante, ed anche lì si arriverà da una partita di coppa che il diavolo deve fare attenzione ad approcciare un po’ meglio. Non penso che avrà problemi, proprio perché sappiamo che quando prende la batosta dopo si risolleva, ma l’Europa League è strana, perché se vai sotto dopo 15′ il clima diventa particolare. Detto ciò la partita di domenica è importante perché il Milan gioca contro la seconda squadra più in forma del campionato dopo l’Inter, ovvero l’Atalanta, che ha battuto il diavolo due volte su due in stagione fino ad ora. Quindi attenzione».

