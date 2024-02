Conte Milan, è il preferito di Ibrahimovic! Ma l’allenatore in pole per il post Pioli è Thiago Motta. Tutti i DETTAGLI sull’allenatore

Il futuro di Pioli dipenderà sicuramente dal percorso del Milan in Europa League anche se ormai, il ciclo del mister rossonero sembra essere finito.

Come riportato da Daniele Longo, Thiago Motta è il candidato principale per la panchina rossonera della prossima stagione. L’allenatore ha fatto vedere al Bologna di essere in grado di valorizzare i giovani e di avere un’ottima comunicazione. Ibrahimovic, però, preferirebbe Conte anche se in questo momento l’ex Inter sembrerebbe voler aspettare il Bayern Monaco.

