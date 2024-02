Trevisani critica: «Thiaw è un buonissimo difensore. Il suo intervento? Normalmente nel calcio non dovrebbe essere rigore». Le dichiarazioni

Il giornalista Trevisani ha analizzato al podcast Fontane di Trevi l’intervento del rossonero Thiaw contro il Monza.

PAROLE – «Continuo a pensare che Malick Thiaw sia un buonissimo difensore. Poi certo che l’intervento non è particolarmente intelligente, né il primo né tantomeno il secondo quando fa il rigore. Dopodiché bisognerebbe che un giorno spiegassero a livello di fisica e di dinamica che se Thiaw interviene, e mette un piede sul terreno di gioco, e l’avversario zompa da solo e lo va a colpire, normalmente nel calcio non dovrebbe essere calcio di rigore. Se rivedi il replay del rigore assegnato l’altro giorno al Monza, Thiaw tenta di entrare e non tocca la palla, non tocca Dany Mota ma mette il piede che atterra sul terreno. L’attaccante avversario salta, ingobbito e con le gambe frana addosso al tedesco che non è stato intelligente, perché avendo già fatto il fallo fuori area l’arbitro ti stava puntando».

