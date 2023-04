Le parole di Matteo Renzi, politico italiano, sulla situazione per il nuovo stadio della Fiorentina. I dettagli

Matteo Renzi ha parlato del possibile nuovo stadio della Fiorentina a Firenzeviola.it.

PAROLE – «La Fiorentina ha messo tanti soldi per il Centro Sportivo, io spero li metta anche il Franchi così va in porto questa roba. Pero è inutile andare prima da Commisso se non hai risolto il problema a monte. Io dico alla Meloni: nella prossima legge che riguarderà il PNRR noi si presenta l’emendamento. Quei 55 milioni chi li tira fuori? Non ci sono soldi, io sono contribuente di Firenze. Perché nei prossimi anni dobbiamo essere indebitati per una cosa che può pagare una società di calcio? La Fiorentina se ha uno stadio di proprietà o in concessione di 90 anni è una struttura che dà possibilità e margine di bilancio maggiore alle società».

