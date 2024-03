Il commentatore radiofonico Francesco Repice ha esaltato i tecnici della Serie A oltre a parlare della finale Champions persa dall’Inter

Francesco Repice è ritornare a parlare della finale di Champions League tra Inter e Manchester City per poi soffermarsi sui tecnici della Serie A.

LE PAROLE – «Ci sono rimasto male per Istanbul, l’Inter non meritava di perdere. Siccome si fa un gran parlare della Premier, io mi sarei anche rotto le scatole. Qui ci sono Simone Inzaghi, Thiago Motta, che stanno facendo vedere cose belle. Allenatori come Allegri che vengono messi sulla graticola dopo aver vinto tutto, a Roma ho visto gente scagliarsi contro Mourinho che ha più trofei che mutande. Per cui cerchiamo di essere più equilibrati, altrimenti perdiamo di credibilità».

