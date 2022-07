Il radiocronista Francesco Repice parla di Dybala in chiave Inter, ecco le parole espresse a TMW Radio nella trasmissione Maracanà.

Francesco Repice parla a TMW Radio trasmissione Maracanà, il famoso radiocronista commenta il momento di Dybala e dell’Inter: “Su Dybala c’è da mettere d’accordo troppe persone. Non dipende solo da Dybala, ci sono troppi da accontentare lì. Marotta nell’offerta dell’Inter ha specificato che parte dei bonus sono vincolati dalle presenze del giocatore. Ecco perché l’Inter in questo momento è distante. Quello che irrita l’entourage di Dybala è la questione della sistemazione degli esuberi.“

IM_Paulo_Dybala

Aggiunge il radiocronista: “Nessuno vuole regalare soldi, soprattutto a chi circonda i calciatori. Su Dybala poi c’è la questione diritti d’immagine, a cui ADL è molto legato, visti i precedenti. Zaniolo come si sposerebbe nel progetto tattico della Juventus? Di Maria deve andare al Mondiale, meglio avere uno come lui. Per me i più forti giocano e Zaniolo in Italia è il più forte di tutti.” Conclude così.

