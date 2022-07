Parlando su Youtube, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa commenta la gara per Bremer da parte di Inter e Juventus.

Bremer è l’oggetto dei desideri di Inter e Juventus, Carlo Laudisa giornalista della Gazzetta dello Sport parlando su youtube spiega la situazione: “La richiesta di Cairo si è alzata, a quota 40 milioni. La Juventus è pronta a entrare in gioco, facendo un rialzo che potrebbe spiazzare Marotta e Ausilio. Juve e Inter sono accomunate dalla stessa problematica però: prima di affondare per Bremer i nerazzurri devono vendere Skriniar, così come la Juventus De Ligt.“

Bremer

Il giornalista Giovanni Capuano parla a Sportitalia della situazione di Bremer: “Bremer-Inter? Mi sorprende che Marotta abbia in qualche modo sbagliato la previsione un mese fa, dicendo che era più facile sostituire un difensore che una punta in questo mercato. Oggi mi sembra più che le squadre abbiano bisogno di difensori centrali, vedi Juve se parte de Ligt e Napoli che deve sostituire Koulibaly. Vedremo poi l’Inter cosa farà alla fine con Skriniar e de Vrij”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG