Pau Torres potrebbe essere il nuovo centrale difensivo della Juventus, i bianconeri sanno che sta per arrivare l’offerta finale per De Ligt da parte del Bayern Monaco e vogliono chiudere in anticipo per lo spagnolo. L’offerta del Bayern Monaco dovrebbe toccare gli 80 milioni di euro, cifra che con qualche bonus andrà bene alla società bianconera che accetterà.

Ma prima di qualsiasi risposta e seconda offerta ufficiale, almeno ufficiosamente la Juventus deve chiudere il sostituto nel caso arrivi seriamente come si ci aspetta. In realtà il sostituto era Koulibaly, ma il Napoli ha preferito cederlo al Chelsea. Il nome di Pau Torres convince tutti, nazionale spagnolo titolare, esperienza in Europa. Parliamo di un centrale di venticinque anni in totale ascesa. La notizia è che è stata formulata una prima offerta di 35+bonus che si avvicina alle richieste del Villarreal, che probabilmente toccando i 40 di fisso andrebbe in porto l’operazione.

