Gli azzurri sono alle prese con la sostituzione in tempi rapidi del difensore senegalese che è volato a Londra.

Il Napoli ha diversi obiettivi in difesa, c’è da rimpiazzare il partente Kalidou Koulibaly che ha scelto di andare al Chelsea. Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa ha elogiato Kim Min-jae il che faceva pensare ad una trattativa ben impostata e invece, secondo Sky sport, il sudcoreano sembra più vicino al Rennes.

In Francia infatti il difensore attualmente al Fenerbahce troverebbe Genesio, che lo ha già allenato in passato. Quindi gli azzurri hanno sondato anche Abdou Diallo che è considerato in uscita dal Paris Saint Germain: i primi contatti sono stati positivi anche se il suo ingaggio è molto alto, sullo sfondo resta l’idea Acerbi

