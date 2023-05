Repubblica Dominicana Italia U20, gli azzurrini tornano a vincere dopo la sconfitta contro la Nigeria e passano il turno

L’Italia U20 torna a vincere dopo il ko con la Nigeria. Gli azzurrini si sbarazzano per 3-0 della Repubblica Dominicana e passano il girone da secondi dietro il Brasile.

Tra i protagonisti del successo anche Riccardo Turicchia, esterno della Juventus Next Gen, in campo per tutto il match.

The post Repubblica Dominicana Italia U20 0-3: com’è andata la gara di Turicchia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG