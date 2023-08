Benjamin Pavard è sempre più vicino all’Inter: i nerazzurri, stando al quotidiano Repubblica hanno trovato l’accordo col calciatore

Continua il forte pressing da parte dell’Inter per l’acquisto di Benjamin Pavard: l’ultimo tassello del puzzle da consegnare a Simone Inzaghi per completare il reparto difensivo.

Come riferisce Repubblica, i nerazzurri avrebbero già trovato un accordo con il calciatore del Bayern Monaco, anche per l’arrivo a parametro zero al termine della stagione. Intanto la volontà del francese è ormai chiara: vuole solo l’Inter.

L’articolo Repubblica – Pavard Inter, accordo raggiunto: i dettagli proviene da Inter News 24.

