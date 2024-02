Repubblica sentenzia: «La Juve di Allegri è basata sulla friabilità degli episodi». L’analisi post Verona-Juventus

La Repubblica analizza così il momento della Juve di Allegri.

REPUBBLICA – «È come se la Juve avesse perso la cognizione di sé e si fosse smarrita tra l’illusione alimentata fino a 20 giorni fa e la delusione provata quando ha ricominciato a guardare in faccia la realtà. O quando la realtà ha ricominciato a guardare in faccia la Juve, negandole quei piccoli privilegi di casualità che le avevano consentito di mantenere un passo che non le poteva competere, che non può competere a una squadra basata sulla friabilità degli episodi».

