Rescissione Pogba, l’avvocato Pezzano interviene sul caso che ha colpito l’ambiente bianconero negli ultimi giorni

In diretta su TV Play, l’avvocato Pezzano ha parlato della possibile rescissione contrattuale di Paul Pogba.

LE PAROLE – «L’accordo collettivo prevede la sanzione per doping e la possibilità di sospendere la retribuzione salvo la necessità di garantire il minimo sindacale. Sembrerebbe essere già stata colta come possibilità dalla Juventus. Poi ogni contratto ha una clausola risolutiva in queste situazioni. Evidentemente c’è un rapporto tra la prestazione del calciatore e l’erogazione dello stipendio. Se una delle due viene meno è giusto che la società che possa tutelarsi. E’ sicuramente uno scenario. Dal punto di vista della società che ha l’esigenza di rimettere a posto i conti e tutelare l’immagine prendere le distanze dal calciatore è una mossa significativa».

The post Rescissione Pogba, l’avvocato Pezzano: «Sembra che la Juve pensi questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG