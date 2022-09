Rescissione Ranocchia, è UFFICIALE la separazione tra il difensore e il club brianzolo: il comunicato del Monza

Il Monza ha annunciato la rescissione consensuale del contratto di Andrea Ranocchia.

IL COMUNICATO – AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Ranocchia per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro.

L’articolo Rescissione Ranocchia, è UFFICIALE: il comunicato del Monza proviene da Calcio News 24.

