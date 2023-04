Mateo Retegui, attaccante del Tigre e dell’Italia, ha parlato del suo futuro e non solo a La Gazzetta dello Sport

Mateo Retegui, attaccante del Tigre e dell’Italia, ha parlato del suo futuro e non solo a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

FUTURO – «Inter? Non c’è niente di concreto, si sta occupando di tutto papà, ma a me i club in Italia piacciono tutti. Ora sono concentrato sul Tigre al 100%».

ITALIA – «Non mi aspettavo la chiamata di Mancini e ci ho messo anche poco per dirgli subito di sì. Esordire con l’Italia a Napoli nello stadio di Diego Maradona per me è stata una grande emozione».

IDOLI – «ho tanti attaccanti che guardo e ammiro, ma su tutti dico Haaland. Poi Lewandowski e Ibra, sono dei leader».

