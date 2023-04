Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Okafor. Per l’attaccante del Salisburgo c’è la concorrenza di due club

Secondo quanto spiegato da Salzburger Nachrichten, il Tottenham sarebbe pronto a presentare un’offerta. Inoltre anche l’ Inter starebbe studiando le proprie mosse per assicurarsi il calciatore, che ha già deciso di lasciare Salisburgo al termine della stagione per mettersi alla prova in una piazza più importante.

