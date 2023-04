Le parole di Pantaleo Corvino, direttore dell’area sportiva del Lecce in vista della sfida contro il Napoli di questo sabato

Il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato ai microfoni di Telerama Talks in vista della sfida di domani contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

STAGIONE – «Dobbiamo giocarcela, come stiamo facendo e abbiamo fatto dall’inizio di questo campionato. Ce la stiamo giocando sapendo che arrivavamo in Serie A da matricola e che il massimo campionato è un animale difficile da domare. Sono cose che abbiamo detto tante volte, stare a ripetersi non è bello e non fa punti. Questa squadra è nelle condizioni di giocarsela perché lo ha dimostrato in quasi tutte le gare che abbiamo giocato e sono tante. Sappiamo che mancano dieci partite, di cui sei in casa e quattro fuori, così come che abbiamo un +8 di vantaggio che a inizio stagione non era nemmeno immaginabile. Quindi dobbiamo giocarcela sapendo che ci sono tutte queste condizioni per poterlo fare».

NAPOLI – «Sappiamo che incontriamo una squadra in odore di Scudetto e che, esclusa l’ultima partita con il Milan, ne ha avute per tutti. Siamo stati tra le pochissime squadre che hanno strappato qualcosa a Napoli. Quando però si scende in campo si è sempre undici contro undici. Lo facciamo sostenuti dal nostro pubblico e speriamo che i ragazzi ci regalino gioie come già fatto in più occasioni contro le grandi. Dobbiamo guardare l’obiettivo finale e ogni partita per noi deve essere una lotta, in cui mettere tutte le energie per raggiungere il risultato. Questi ragazzi lo hanno fatto fino adesso e dobbiamo credere che possano farlo anche in questo finale di stagione. Non si fanno 27 punti da matricola se non si hanno le forze e le capacità».

