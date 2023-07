Mateo Retegui si prepara a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Queste le parole dell’ex obiettivo della Juve

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Mateo Retegui è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante arriverà in Italia lunedì 24 luglio, con visite mediche e firme che dovrebbero arrivare nelle prossime 48/72 ore. Per il suo cartellino la dirigenza rossoblù si prepara a spendere più di 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Intanto, intervistato da ESPN, l’italo-argentino accostato anche al calciomercato Juve ha dichiarato: «Sono molto contento e felice per quello che mi sta accadendo, è un sogno che avevo da bambino quello di giocare in Europa e si sta realizzando. Perché l’Italia e il Genoa Abbiamo preso la decisione in famiglia e abbiamo pensato fosse la migliore. Vado in un grande club, sono felice e pronto a imparare. Voglio stare più vicino al calcio italiano e fare il possibile per crescere e imparare ed essere pronto se mi chiamano».

