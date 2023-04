Mateo Retegui, attaccante del Tigre, ha parlato anche dell’interesse di Milan e Inter per il prossimo calciomercato estivo

Alla Gazzetta dello Sport, Mateo Retegui ha parlato così dell’interesse di Milan e Inter nei suoi confronti:

«Non c’è niente di concreto e non so cosa stia succedendo, è papà che si sta occupando del futuro. Io con la testa sono al 100% sul Tigre. Giovedì (la notte scorsa; n.d.r.) esordiamo nella Copa Sudamericana (la nostra Europa League; n.d.r.) in casa contro i brasiliani del San Paolo, poi domenica saremo in trasferta contro il Godoy Cruz. La mia attenzione è tutta qui. Derby Milan Inter per me? Non so se sia vero. Ripeto, se ne sta occupando mio papà con i dirigenti del Tigre».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE

The post Retegui parla dell’interesse di Milan e Inter: le sue dichiarazioni appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG