Retegui può sbarcare in Italia: l’ex obiettivo del Milan per rinforzare l’attacco è davvero vicino a questo club

Mateo Retegui può sbarcare in Italia. Il Genoa sta infatti mettendo a segno il colpo per l’attacco, sborsando una cifra vicina ai 15 milioni di euro per l’attaccante della Nazionale.

Il giocatore, inseguito anche dal Milan negli ultimi mesi, sarebbe ora davvero vicino al Grifone. Il club rossoblu conta di chiudere nelle prossime 48 ore. A riportarlo è Sky Sport.

