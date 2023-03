Mateo Retegui, attaccante dell’Italia, ha parlato dopo la sconfitta degli azzurri contro l’Inghilterra: le sue dichiarazioni

Mateo Retegui ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra.

ESORDIO – «Sono triste per la sconfitta ma sono contento per il debutto. E’ un orgoglio per me e per la mia famiglia rappresentare questi colori. Avrei preferito una vittoria per cominciare, ma adesso continueremo a lavorare per vincere nel fine settimana».

IMPATTO CON I COMPAGNI – «Mi hanno trattato subito bene, mi hanno fatto entrare nel gruppo e sono contento di giocare qui con loro. Bisogna conoscersi meglio ovviamente, ma lo faremo con il lavoro».

GOL – «Lo cercavo nel primo tempo, Pellegrini mi ha aiutato in una grande maniera poi. Però mi sarebbe piaciuto che avessimo iniziato vincendo».

