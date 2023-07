Retroscena Alex Sandro: il motivo per cui non ha ricevuto lo stesso trattamento di Bonucci. Il brasiliano partirà per gli USA con la squadra

Stando a quanto riferito da Repubblica Alex Sandro sarebbe ormai fuori dai programmi tecnici della Juventus ma aggregato per la tournée negli Stati Uniti vista la sua unicità in rosa.

In un’altra situazione avrebbe ricevuto lo stesso trattamento di Bonucci, McKennie, Arthur: ancora una volta, però, le condizioni gli sono state favorevoli dopo il rinnovo automatico dello

scorso anno. Partirà per gli States con la speranza di trovare un acquirente in grado di alleggerire il monte ingaggi e sfoltire la rosa.

