Retroscena Chiesa out in Juve Torino, Allegri: «Ho preso io la decisione, vi spiego perché». Le parole in conferenza

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Torino. Le sue dichiarazioni su Chiesa.

DA COSA NASCE LA PREOCCUPAZIONE DI CHIESA – «Federico ha fatto risonanza che è negativa. Il dolore persiste e giustamente, parlando con Federico e non l’ho visto tranquillo, ho preso la decisione io di lasciarlo fuori. Viene da un anno in cui si è rotto il crociato e l’ho visto preoccupato. Anche se la risonanza è negativa, se lui ha dolore magari non c’è niente, può essere un’infiammazione tendinea, ma per far giocare uno una partita che aveva un dolore muscolare e dalla risonanza non aveva niente, poi ha giocato ed è stato fuori un mese e mezzo. I dottori lo sanno, io voglio giocare sani, perché i giocatori mezzi e mezzi non li voglio. Dispiace non avere Chiesa e Vlahovic ma abbiamo Kean, Milik e Yildiz che sono giocatori importanti. Domani con grande entusiasmo e serenità giocheremo questo derby. A me non piace parlare di chi non c’è, i giocatori che non ci sono non possono giocare».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE TORINO

