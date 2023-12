Chukwueze, attaccante del Milan, era ad un passo dal trasferirsi all’Arsenal. Ecco il retroscena di calciomercato svelato dall’ex giornalista

Poteva giocare in Premier League. Chukwueze, attaccante del Milan, era ad un passo dal trasferirsi all’Arsenal. Ecco il retroscena di calciomercato rossonero svelata dall’ ex giornalista Blessed Ekene negli studi di Sportitalia:

«Giocare lì è stato un passo importante per la sua crescita perché gli ha dato l’opportunità di fare il suo mestiere senza troppe pressioni. Se ricordi, dopo il trionfo della Nigeria ai Mondiali Under 17 del 2015 stava per unirsi all’Arsenal, ma la trattativa non andò in porto. Col senno di poi, è stato meglio così per lui: ha affrontato squadre di alto livello come Real Madrid e Barcellona, e ha dimostrato di poterci benissimo stare in quella importante massima serie»

