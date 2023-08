Retroscena dimissioni Mancini: c’entrano Bonucci e la Juventus. Cosa è successo secondo le ultime indiscrezioni

Spuntano le prime ricostruzioni sulle motivazioni che hanno portato alle dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di ct della Nazionale italiana.

Secondo Sportitalia Mancini ed Evani non avrebbero gradito la forzatura di Gravina di inserire Bonucci nello staff dell’Italia. L’ingresso di Bonucci in azzurro avrebbe risolto anche un problema alla Juve. In tutto questo l’ex ct potrebbe avere anche delle offerte dall’Arabia sullo sfondo.

