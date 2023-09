Retroscena Krunic: in estate Pioli è stato chiaro con Furlani e Moncada. Rade non si tocca. E domani un derby da protagonista

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il derby di domani sarà inevitabilmente quello di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è un intoccabile di Stefano Pioli nel terzetto con Loftus-Cheek e Reijnders.

Rade più altri 10: questo il motto di Pioli che in estate, durante il calciomercato Milan, si è schierato apertamente con la società per la permanenza dell’ex Empoli nei giorni del forte interesse del Fenerbahce. Krunic non si tocca: l’equilibratore del Milan è pronto a vivere un derby da protagonista.

