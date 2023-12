Retroscena La Russa: il presidente del Senato dichiara 10mila quote dell’Inter. Non solo tifoso nerazzurro, anche investitore

Ignazio La Russa non è solo un tifoso dell’Inter e un convinto anti-juventino. Come rivelato da Il Giornale il presidente del Senato ha anche investito nella società nerazzurra

Come si legge: «Ci sono i parlamentari che hanno quote di società, come Ignazio La Russa, presidente del Senato, che dichiara 10mila quote di Fc Internazionale Milano Spa, club gestito dalla famiglia Zhang».

