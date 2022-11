Retroscena Leao: ha reagito così al cambio contro il Torino. Il portoghese ora è concentrato sul Salisburgo

Il Corriere della Sera definisce Milan-Salisburgo la partita di Rafael Leao. Certo che il portoghese domenica avrebbe preferito restare in campo, questo è chiaro, ma chi gli sta vicino assicura che il ragazzo ha capito la scelta di Pioli il quale l’ha levato per due ragioni: mandare un segnale, forte a lui e al gruppo ma anche risparmiarlo almeno un tempo in vista di stasera, quando col Salisburgo i rossoneri si giocheranno una partita da dentro o fuori.

