Retroscena Leao: il papà Antonio in pressing sul ragazzo per il cambio di agente. Il portoghese vive un momento di stress

Non è un periodo semplice per Rafael Leao. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il portoghese è alle prese anche con vicende extra campo che ne minano la tranquillità.

Il papà Antonio è infatti in pressing sul ragazzo per convincerlo a cambiare agente. Una situazione che non aiuta la tranquillità dell’esterno del Milan.

