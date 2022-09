Retroscena Milan: cosa ha detto Pioli alla squadra dopo il Napoli. Il discorso del tecnico rossonero

Niente drammi, niente panico. Rialziamo subito la testa, il senso delle parole che Stefano Pioli ha rivolto a caldo ai suoi nell’abbacchiato spogliatoio di San Siro dopo il ko col Napoli. La prima sconfitta dopo la super striscia di 22 risultati utili consecutivi è stata una botta, inutile girarci intorno, soprattutto per come è arrivata e perché è costata la vetta della classifica, ma è proprio dalla prestazione che occorre ripartire, per evitare pericolosi contraccolpi mentali. Lo riporta Il Corriere della Sera.

