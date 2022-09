Theo Hernandez tiene in ansia Pioli: oggi esami, speranza Champions. Il terzino ha lasciato il ritiro della Francia

Theo Hernandez ha già lasciato ritiro della Nazionale francese a causa dei fastidi alla coscia accusati durante Milan-Napoli.

Oggi per lui sono in programma esami strumentali che daranno una prima stima di quanto lungo sarà lo stop. La speranza del Milan è che sia qualcosa che lo tenga fuori il meno possibile. Soprattutto per averlo a disposizione non tanto alla ripresa del campionato, con la squadra di Pioli che sarà impegnata l’1 ottobre alle 20.45 contro l’Empoli. Quanto più, di avere Theo di nuovo eleggibile per la gara di Champions League del 5 ottobre a casa del Chelsea, che potrebbe già decidere molto sul girone dei rossoneri. Lo scrive Tuttosport.

